Grecia-Olanda | Qualificazioni Euro2024 | chi vince si avvicina all’atto finale | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una partita che sisensibilmente a una finalissima. In palio non ci sarà, ovviamente, un trofeo ma la possibilità di centrare quasi la Qualificazione (in caso di vittoria dei padroni di casa) o dirsi ai rivali (in caso di vittoria degli ospiti).è certamente una delle partite più importanti e interessanti di questa intera tornata: nella giornata di oggi, lunedì 16 ottobre 2023, le due selezioni si sfideranno in terra ellenica per decidere chi raggiungerà la Francia, primatista del Girone B con sei vittorie su sei e già promossa con pieni meriti, all’ultimo atto di. Una gara ad alta tensione da non sbagliare: ecco lesull’accesa sfida con l’orario di inizio dell’incontro, le probabili formazioni e dove sarà possibile assistere in ...