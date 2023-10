Grecia-Olanda | Dumfries intoccabile Le formazioni ufficiali

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Denzelgiocherà da titolare in. La Nazionale di Ronald Koeman cerca la qualificazione agli Europei, ledel match.– Inter presenta ancora nell’di Ronald Koeman. Il ct sceglie dal primo minuto sulla destra Denzel, autentico mattatore con la maglia degli Oranje e con quella dell’Inter. Stefan de Vrij parte invece dalla panchina, poca fiducia in lui ormai da tanto tempo. La crescita dell’ultimo periodo a Milano non viene presa in considerazione. Ledella sfida di questa sera tra(4-3-3): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Retsos, Koulierakis; Bakasetas, ...