Grave incidente stradale sulla SS7 ter | un morto e 3 feriti

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Unsi è verificato nella nottestrada Statale 7 Ter, all'altezza del centro commerciale Porte dello Jonio. Una Fiat Punto e una Seat si sono scontrate per cause ancora da chiarire. L'impatto è stato piuttosto violento, i due ragazzi a bordo della punto sono finiti in ospedale in condizioni critiche, mentre una donna di 70 anni a bordo della Seat con suo marito, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Anche il marito versa in gravi condizioni. Sul luogo dell'sanitari del 118 e volanti della questura di Taranto.