Grande Fratello | puntata di stasera 16 ottobre 2023 | due squalifiche in arrivo?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Arriva la prima vera rogna per la nuova edizione deldopo la linea imposta dai piani alti perché sono bastati solo quasi due mesi per quelli che sembrerebbero essere gli estremi per una squalifica. Nel corso delle ultime ore, infatti, Marina Fiordaliso ha pronunciato la n-word, scatenando la rabbia e l’indignazione del web. Per lei dovrebbe esserci sicuramente l’espulsione, ma anche Rosy Chin potrebbe pagare con la stessa moneta perché avrebbe riso alla battuta della coinquilina.: doppia squalifica in? Sta facendo molto discutere la frase di Marina Fiordaliso che, per sottolineare la fatica che si fa all’interno del, ha ironizzato: “Anche qua lavoro come un ne*ro!”. La ...