Grande Fratello - le parole del papà di Heidi su Massimiliano. Irrompe il conduttore 

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 16 ottobre 2023)Baci riceve una visita speciale. Suo padre arriva in Casa e si espone su. Interviene il, questa sera è andata in onda l’undicesima puntata, nel corso della puntataBaci ha ricevuto una sorpresa da parte del padre. Il confronto tra padre e figlia Leggi anche –>, emergono incomprensioni: la gaffe di Giuseppe spiazza in diretta Il padre disi espone sul rapporto tra… “Sono venuto qui perchè ti voglio bene, sei mia figlia e quando sei entrata ci hai fatto veramente felici. Dopo un pò una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi, io e la mamma stiamo devastati ...