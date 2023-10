Grande Fratello | Fiordaliso a rischio squalifica per una parola razzista | cosa ha detto e cosa succederà stasera VIDEO

Leggi su donnapop

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Qualche settimana fa,è stata accusata di essereper via di alcune frasi che ha rivolto ad Arnold, il concorrente Nip di questa edizione del. Nelle ultime ore, la medesima accusa è stata fatta ancora una volta nei confronti della cantante. Maha? Come sappiamo, quest’anno Pier Silvio Berlusconi è agguerritissimo e non permette che nel...