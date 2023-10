Grande Fratello | emergono incomprensioni | la gaffe di Giuseppe spiazza in diretta

(Di lunedì 16 ottobre 2023), Beatrice…. e Samira, nuove: il confronto e ladel gieffino, nella scorsa puntatae Samira si sono ritrovati faccia a faccia dopo alcune dichiarazioni rilasciate nella Casa chiacchierando con alcuni coinquilini. La gieffina nel corso della nuovaandata in onda questa sera si ritrova ad affrontare un nuovo confronto cone anche con Beatrice. I due ormai sono sempre più vicini e il loro flirt prosegue a gonfie vele. Leggi anche –>: puntata di lunedì 16 ottobre Laditutti in ...

Fin dal suo ingresso nella casa del, Rosy Chin è stata considerata tra le gieffine più forti di questa edizione del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini . Ma, un video apparso sui social sembra aver fatto ...

Grande Fratello, stasera su Canale 5 la nuova puntata: anticipazioni e nuovi concorrenti Vip ilmessaggero.it

Grande Fratello news oggi: nuovi concorrenti e sondaggi Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Nella puntata di questa sera del GF, Alfonso Signorini ha bacchettato duramente Massimiliano Varrese per il suo atteggiamento. Vediamo insieme cosa è successo!Quando Heidi Baci è andata in nomination ed ha rischiato di uscire si è avvicinata a Massimiliano Varrese, superata la nomination però le cose sono andate in modo ...