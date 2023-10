Grande Fratello | Beatrice Luzzi e i dubbi sul suo rapporto con Giuseppe Garibaldi | “Così come è nato può finire…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 16 ottobre 2023)stanno vivendo la loro prima crisi ufficiale all’interno della Casa del. La loro liaison ha spaccato in due non solo la Casa stessa, ma anche il pubblico, questo perché, a detta di molti,potrebbe essersi avviciall’attrice a seguito dei grossi consensi di lei mostrati in fase di verdetto. I due si sono trovati faccia a faccia, ad affrontare la questione. A mettere la pulce nell’orecchio alla, era stata Fiordaliso. La cantante qualche ora prima l’aveva invitata a “stare più con i piedi per terra“. “Qui dentro alla fine quello che ti preoccupa è ilche ho anche con gli altri?” ha chiestoalla diretta interessata, ...