Grande Fratello | Alfonso Signorini bacchetta Massimiliano Varrese | Basta con questa tossicità VIDEO

Fin dal suo ingresso nella casa del, Rosy Chin è stata considerata tra le gieffine più forti di questa edizione del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini . Ma, un video apparso sui social sembra aver fatto ...

Grande Fratello, stasera su Canale 5 la nuova puntata: anticipazioni e nuovi concorrenti Vip ilmessaggero.it

Grande Fratello news oggi: nuovi concorrenti e sondaggi Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Nella puntata di questa sera del GF, Alfonso Signorini ha bacchettato duramente Massimiliano Varrese per il suo atteggiamento. Vediamo insieme cosa è successo!Quando Heidi Baci è andata in nomination ed ha rischiato di uscire si è avvicinata a Massimiliano Varrese, superata la nomination però le cose sono andate in modo ...