Grande Fratello 2023 | Paolo Masella si dichiara a una inquilina | la reazione di lei

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ha deciso dirsi in maniera esplicita e pubblica con una suanella casa del. Era la sera di domenica 15 ottobrequando l’uomo ha preso in disparte la diretta interessata per dirle una volta per tutte ciò che prova per lei. La ragazza non l’ha respinto in maniera netta, condividendo anche parte dei suoi sentimenti, seppur abbia più volteto di avere un uomo fuori che l’aspetta.di essersi invaghito Nella serata del 15 ottobreha esternato a Letizia Petris ciò ...