Grande Fratello 2023 | il televoto è pilotato? Svelato il preferito dai sondaggi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il 16 ottobreva in onda su Canale 5 l’undicesima puntata delche non sarà esente da momenti emozionanti e colpi di scena. C’è unal femminile ancora aperto in cui il pubblico deciderà chi sarà la preferita che sarà immune dalle prossime nomination e che dovrà prendere una importante decisione. Ecco chi è in nomination e quali sono le anticipazioni della diretta di questa sera.: tre donne alIl pubblico sta ancora decidendo chi votare come preferita nelaperto da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta. Le inquiline finite in nomination sono: Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Grecia Colmenares. E il risultato cambierà sicuramente le dinamiche ...