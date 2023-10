Grande Fratello 2023 | Beatrice Luzzi frena con Giuseppe Garibaldi | la reazione degli inquilini

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ha volutore il suo rapporto connella casa dela causa di alcune insicurezze. Infatti, influenzata anche dalle parole di Fiordaliso, l’attrice è stata lapidaria con l’uomo, dicendo che così come è iniziato tutto in maniera spontanea può anche finire. Non si è fatta attendere ladi, con il tutto che ha spiazzato il pubblico che segue le vicende della casa più spiata d’Italia.: i dubbi diè stata avvertita da Fiordaliso di fare attenzione e di non farsi trasportare troppo dai ...