Grande Fratello 2023-2024 | le anticipazioni e ultime notizie oggi | 16 ottobre

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Stasera, lunedì 16, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la nona puntata del. Quest’anno, per tornare alla freschezza ed ingenuità che si respirava nelle prime edizioni, il reality ha deciso di cambiare le carte in tavola. La nuova edizione del reality show più famoso della tv si affiderà infatti ad un cast di concorrenti misto: vip e non. Alla conduzione Alfonso Signorini. Per il giornalista e direttore di “Chi” questa è la quinta edizione consecutiva da conduttore, dopo che per tre edizioni è stato opinionista. Al suo fianco Cesara Buonamici, storica giornalista del Tg5 che oltre alla conduzione dell’edizione serale del telegiornale ora ha anche questo ruolo. Come inviata: Rebecca Staffelli, figlia di Valerio e speaker di Radio 105. Ma vediamo ...

E non mettessero in ballo la religione, perché la fede insegna altre cose, non insegna a uccidere l'altro". Come ricorda spesso Papa Francesco, uccidere in nome di Dio è la più...

Grande Fratello, stasera su Canale 5 la nuova puntata: anticipazioni e nuovi concorrenti Vip ilmessaggero.it

Mirko Brunetti pronto ad unirsi al cast della trasmissione, una decisione che ha lasciato di stucco la sua (ex) fidanzata Greta Rossetti. Mirko Brunetti e Greta Rossetti non sono più una coppia, come ...Il Grande Fratello di questa edizione si è aperto con la premessa, e la promessa, da parte di Pier Silvio Berlusconi, di dare uno spettacolo ...