Granarolo | tre nuovi impianti di biometano in Lombardia per 35 mln | serviranno anche Cgbi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Sorgeranno in, nelle province di Mantova, Brescia e Cremona, i primi 3diagricolo nati dalla partnership tra la filiera Granlattee la confederazione dei bieticoltori-, alimentati esclusivamente con matrici di origine animale e vegetale (effluenti zootecnici e colture di secondo raccolto). Un investimento complessivo per i 3di 35 milioni di euro per una capacità produttiva annua di 6,5 milioni di metri cubi difrutto della digestione anaerobica: sono questi gli asset strategici che concorrono allo sviluppo di un sistema produttivo più sostenibile, riducendo l'emissione in atmosfera di 18 mila tonnellate di Co2 l'anno e restituendo al terreno sostanza ...