Granada CF | Rubio | “Dobbiamo continuare sulla strada della salita”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) 2023-10-16 13:05:19 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa newsLiga spagnola appena arrivata in redazione: EIn questo inizio di stagione gli infortuni hanno colpito la linea difensiva del, dove Paco López ha perso diversi uomini, non poter contare sui loro difensori centrali titolari teorici. Uno di essi è Miguelappuntamento fisso nei primi giorni finché un problema fisico non lo ha separato dalla squadra. Contro Bara, il centrale del Real Madrid Sono tornato alle undici e la sua presenza ha accresciuto la solidità difensiva dei biancorossi, felicissimi di poter contare nuovamente su, pronto a esprimersi ancora al meglio: “ Ora mi sono completamente ripreso“, pronto ad aiutare i miei compagni e con l’infortunio completamente dimenticato.” Con il suo ritorno, la forza dei ...