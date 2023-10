Google Pixel 8 supporta il mirroring dello schermo con USB-C DisplayPort | con un grosso “ma”

La novità consigliabile a tutti7a , compralo al miglior prezzo da eBay a 428 euro . 2 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco VIA Notizie Relazionate Wear OS AppsArticolo ...

Best Take, il tool AI di Google Pixel 8 che fa sorridere tutti in foto Fastweb Plus

Besides Google Photos, Chrome is the other notable app from Google to have switched to Android 14's share menu. The benefit of this change is that you get Chrome-specific actions directly in the share ...Bene pure che le temperature del processo siano sì cresciute ma rimanendo comunque su livelli più che accettabili, ben sotto i 40 gradi: Pixel 8 e 8 Pro non vanno oltre i 38 gradi mentre Pixel 7 Pro ...