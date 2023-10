(Di lunedì 16 ottobre 2023) Iisti del PGAsi mettono alle spalle una nuova intensa settimana di gioco chiudendo l’ultimo serrato round2023 (montepremi 8,4 milioni di dollari). L’evento nato nel 1983 all’origine di disputava sulla lunghezza di 5 tornate, per poi cambiare alle 72 buche nel 2004. Al termine di un equilibrato fine settimana trionfa Tom Kim, che bissa il successo del 2022. Il sudcoreano nonarchiviando l’ultimo round con un solido -5 che gli consente di arrotondare il suo score complessivo a -20 (264 colpi). L’asiatico chiude con un colpo di margine sul canadese Adam Hadwin e due sullo svedese Alex Noren, sugli americani Eric Cole e J.T. Poston, ed infine sull’altro canadese Taylor Pendrith. Sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di ...

Potrebbe essere vicino, il ritorno in campo di Tiger Woods. Il campione californiano avrebbe messo nel mirino l'Hero World Challenge, torneo non ufficiale delTour, organizzato dalla sua fondazione, in programma dal 30 novembre al 3 dicembre prossimi alle Bahamas. Il golfista si sta allenando con il figlio Charlie, con il quale, dal 14 al 17 dicembre, ...

Golf, PGA Tour: Tom Kim non stecca e si conferma campione dello Shriners Children's Open OA Sport

Golf, Jacopo Vecchi Fossa campione assoluto di PGA Italiana Agenzia askanews

La tavola è apparecchiata per un finale spettacolare e tesissimo allo Shriners Children's Open 2023, torneo che fa parte del programma autunnale della FedEx Cup sul PGA Tour. Quando mancano infatti so ...Jacopo Vecchi Fossa vince il flagship event di PGA Italiana con uno score totale di 199 (69-66-64), 17 colpi sotto il par del campo, il percorso La Rocca del Golf del Ducato apprezzato e applaudito ...