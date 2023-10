Golf | Challenge Tour | quattro azzurri ad un passo dalla carta per il DP World Tour 2024

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il termine dell’Hainan Open ha sancito la chiusura del percorso di avvicinamento all’evento finale del2023. Delineato infatti il quadro dei partecipanti al Grand Final di Maiorca che avrà luogo dal 2 al 5 novembre, con Francesco Laporta che grazie al terzo posto colto in Cina risale al 15° posto del ranking regalandosi una posizione privilegiata in vista dell’ultimo step. All’evento conclusivo delparteciperanno i migliori 45isti della stagione. Laper il DPsarà offerta invece ai migliori 20. I 5 successi colti dal movimento tricolore in questo 2023 rendono agevole la missione sul suolo iberico. Praticamente certi di cambiare circuito Matteo ...