Gola tagliata | montone macellato in cortile | moschea abusiva | testimonianza agghiacciante | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Unaa Dritto e Rovescio, il talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Nella puntata di domenica 15 ottobre, arriva da una donna tirata in causa all'interno della consueta finestra del programma chiamata “Il Bar di Dritto e Rovescio”, uno spazio di denuncia dei cittadini. Siamo in un quartiere di Milano dove è stata chiusa unae la donna fa un racconto a dir poco allucinante, fatto di minacce armate e sgozzamenti. Queste le sue parole: “Insieme a un bel gruppo di cittadini siamo riusciti a raccogliere le firme e a far chiudere unache è stata poi riconosciuta essere. In tutto questo, poi però, una domenica mattina mi sono ritrovata un coltello intimidatorio all'altezza della pancia. Per fortuna non ero da sola e quindi è ...