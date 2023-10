(Di lunedì 16 ottobre 2023) ll valore dell'indice Igi (n gas Index) per oggi è pari a 54,44al MWh, in rialzo rispetto al 15 ottobre quando era pari a 50,47al MWh. Lo calcola il Gme, Gestore dei mercati ...

L'indice, calcolato giornalmente dalfornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e ...

Gme, prezzo gas in Italia sale a 54,44 euro al MWh Agenzia ANSA

Prezzo gas in Italia a 54,44 euro/MWh, cosa cambia QUOTIDIANO NAZIONALE

L'indice Igi (Italian Gas Index) del Gme (Gestore dei Mercati Energetici) è pari a 54,44 euro/MWh, in aumento rispetto al 15 ottobre. Fornisce uno strumento di interpretazione per operazioni di hedgin ...ll valore dell'indice Igi (Italian gas Index) per oggi è pari a 54,44 euro al MWh, in rialzo rispetto al 15 ottobre quando era pari a 50,47 euro al MWh. Lo calcola il Gme, Gestore dei mercati energeti ...