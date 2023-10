Globalist it

(Di lunedì 16 ottobre 2023) I pm di Roma hanno chiesto 10 anni e 6 mesi di reclusione per Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova e capo ultrà della Roma, per le devastazioni nella sede della Cgil del 9 ottobre 2021. Stessa ...

L'Anm torna a difendere la giudice di Catania Iolanda Apostolico, dai volgari e pericolosi attacchi di Matteo Salvini e non solo. In una nota, la giunta esecutiva sezionale dell'Associazione nazionale ...

Crozza prende spunto da un titolo di Globalist per ironizzare su von der Leyen e Meloni a Lampedusa Culture

Il genio di Calvino celebrato attraverso un francobollo commemorativo Culture

“Il numero delle vittime è in aumento. Non ci sono abbastanza sacchi per i corpi dei morti a Gaza”, afferma un aggiornamento quotidiano dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.“La giuria”, alle 21.30 su La7 il film del 2003 con Jon Cusack e Gene Hackman. Ecco la trama del thriller. Una giovane vedova di New ...