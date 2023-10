Gli Usa rifornisco armi a Israele utilizzando come hub la base di Sigonella

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Lamilitare americana di, in Sicilia, è diventata in poche ore il principale hub di trasferimento di rifornimenti die equipaggiamenti ada parte degli Stati Uniti. Un aereo cargo Usa C-17A per due volte, tra venerdì e domenica, si è recato nellaisraeliana di Nevatim decollando daTra venerdì e domenica, per due volte, dallasiciliana è decollato un aereo militare statunitense da trasporto C-17A Globemaster lll alla volta di Nevatim, importanteisraeliana nel deserto del Negev, vicino alla città di Beersheba. A ricostruire le rotte del C-17 statunitense, in forza al’Air Mobility Command, su Twitter, è stato il giornalista siciliano e attivista pacifista e antimafia, Antonio Mazzeo. #NoWar – Ponte ...