Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. Dopo la pausa estiva le prime rilevazioni di settembre danno risultati contrastanti. Ipsos conferma il buono stato del centrodestra che torna vicino complessivamente al 50% mentre è pesante la flessione del Partito Democratico ai minimi dall'arrivo di Elly Schlein L'ultimoo è: Quorum per SkyTg24 del 16 ottobre FdI - 29,6% (-0,1% rispetto al 9 ottobre) Pd - 19,7% (+0,2%) M5S - 14,9% (-0,3%) Lega - 9,3% (=) FI - 6,3% (+0,3%) Azione - 3,6% (-0,1%) IV - 2,9% (-0,1%) SWG per Tg La7 del 9 ottobre FdI - 28,7% (-0,4% rispetto al 2 ottobre) Pd - 19,8% (+0,3%) M5S - 16,5% (-0,2%) Lega - 10,3% (+0,5%) FI - 6,4% (-0,1%) Azione - 3,7% (-0,2%) IV - 2,5% (+0,1%) Ipsos per Corriere della Sera del 7 ottobre FdI - 29,8% (-0,4% ...

Prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi oggi in ribasso, coninvestitori che valutanodati macroeconomici e seguonosviluppi in Medio Oriente. A ottobre, l'indice Empire State - che misura l'andamento dell'attivita' manifatturiera nell'area di New York - e' tornato ...

Viaggio a Sderot, la città fantasma. Gli ultimi cittadini: «L’attacco di Hamas folle, ma noi restiamo. Amiamo... Corriere TV

Campionati italiani U21: gli ultimi podi del kumite Fijlkam

Le stazioni ferroviarie in disuso potrebbero diventare presidi per l'erogazione di servizi sanitari a distanza.La serie fantasy di successo di Prime Video La ruota del tempo, di cui recentemente è terminata la seconda stagione, è stata al centro dell’attenzione dei fan in questo fine settimana. Nel corso di du ...