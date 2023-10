Gli estremismi in Ue non funzionano | Meloni segua la linea Crosetto Parla Pomicino

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il Pis (Diritto e Giustizia) primeggia in Polonia, ma la direzione è quella di un governo guidato dal popolare Tusk. Questo risultato consegna un dato inconfutabile: “Glisono un’illusione di massa, ma non possono che essere parentesi transitorie. La costruzione dei governi europei non può passare dall’estrema destra e dall’estrema sinistra”. Ne è certo l’ex ministro democristiano Paolo Cirinoche, partendo dall’analisi del risultato elettorale polacco, allarga l’orizzonte mettendo in fila alcune tra le questioni più dirimenti sia in termini nazionali che internazionali., l’orientamento è quello di formare un governo guidato da Tusk, ma il dato di affermazione del partito di destra – il Pis – non è da sottovalutare. Il voto polacco riflette in qualche misura sensibilità che si stanno diffondendo su larga ...