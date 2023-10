Giudice di Pace sottorganico | “Riscossa di Maddaloni” scrive al Prefetto

(Di lunedì 16 ottobre 2023). Non si arresta il monitoraggio di “di” sull’evoluzione dell’Ufficio deldi. L’estesa competenza territoriale della giurisdizione dell’Ufficio (comprendente i Comuni di, di Valle die di Cervino) prevede in organico la presenza di tre Giudici diper coprire un vasto territorio. Al momento però c’è solo un professionista che risulta essere insufficiente a ricoprire la vastità numerica e qualitativa dei contenziosi in atto. Tenendo presente tale situazione, il movimento “di” ha inoltrato in un breve periodo solleciti sia a livello politico, sia a livello governativo arrivando ad informare anche il ...

... il leader della Lega Matteo Salvini aveva proposto "una grande e definitivafiscale" con un ... o comunque di riscossione coattiva - si legge in una recente sentenza di uncivile - produce ...

Carenza di organico al Giudice di Pace, 'Riscossa' scrive al prefetto CasertaNews

Il giudice di pace non può negare de plano la tenuità del fatto per lo ... NT+ Diritto

Il giudice di pace ha dato ragione a un sanitario anconetano di 62 anni che era stato sospeso nove mesi e multato per non essersi protetto con il siero.È stanco, dice, anche se l’ex sindaco di Sulmona e ex presidente della Provincia non nega la soddisfazione per la sentenza emessa dalla giudice di Pace. «La Salvati ne è uscita con le ossa rotte – ...