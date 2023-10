Giovanni Paolo II | il lungo addio a Papa Karol Wojtyla

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Come quello di Enrico Mentana, che apriva lo speciale sulla morte diII, elettoesattamente 45 anni fa, il 16 ottobre 1978

Il 16 ottobre 1978 i porporati elessero al soglio di Pietro l'arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtya , che prese il nome diII . Secondo alcuni rumors, pare che all'inizio il pontefice ...

Giovanni Paolo II: il papa dei record Focus

Almanacco di oggi lunedì 16 ottobre: elezione di Giovanni Paolo II nel 1978 la Repubblica

C’è qualcosa di astuto e punitivo nel modo in cui passa il tempo. È un’esperienza così universalmente nota che non è neppure necessario spiegarlo: a ...I Tartufi di San Giovanni sono raccolti esclusivamente dagli oltre 300 iscritti all’associazione Tartufai Senesi. Il presidente è da molti anni Paolo Valdambrini. “I prezzi, per adesso, sono un po’ ...