Giornata Mondiale dell’Alimentazione | Inter al Refettorio Ambrosiano

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una delegazione in rappresentanza dell’si è recata alpartecipando attivamente al servizio dei pasti presso la mensa. COMUNICATO – La nota dell’sull’importante iniziativa a cui ha preso parte anche il vice presidente Javier Zanetti. “In occasione della, l’, in continuità con l’impegno dimostrato negli scorsi anni, si mette in gioco con un’iniziativa speciale per porre l’attenzione sullo spreco di risorse nel settore alimentare e per sostenere tutti coloro che soffrono la fame. Una delegazione in rappresentanza del Club nerazzurro, guidata dal Vice President Javier Zanetti e formata da atleti e atlete del Settore giovanile, insieme ad alcuni dipendenti, si è recata al ...