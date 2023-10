Giornata Mondiale dell’Alimentazione | il biologico essenziale per tutelare la qualità delle acque ed i sistemi agroalimentari sostenibili

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La FAO ha deciso di dedicare la2023 (che cade oggi), al tema: “L’acqua è vita, l’acqua ci nutre”. La salvaguardia dellarisorse idriche, fondamentali per la vita e la produzione alimentare, passa anche dalla transizione aldei. Nei 1.837 punti di monitoraggioin superficie è stata trovata una concentrazione del 55,1%ladell’acqua è fondamentale per l’agricoltura e per ladel cibo che consumiamo. Secondo il rapporto Ispra 2022 “I pesticidi nelle”, che analizza lo statosuperficiali ...