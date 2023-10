Giornata dell’alimentazione | ripartire dai semi e preservare l’acqua

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “è vita,ci nutre. Non lasciare nessuno indietro” è il tema scelto in occasione dellamondiale2023. L’attenzione è dunque posta quest’anno sulla tutela delle risorse idriche mondiali, messe in crisi dai cambiamenti climatici, la crescita demografica e l’inquinamento. Secondo i dati della Fao, ad oggi, le risorse idriche mondiali sono L'articolo proviene da Il Difforme.