(Di lunedì 16 ottobre 2023) "I pensionamenti anticipati ci sono delle forme rafforzate e restrittiveal". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlorispondendo in conferenza stampa sul passaggio ...

"I pensionamenti anticipati ci sono delle forme rafforzate e restrittive rispetto al passato". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlorispondendo in conferenza stampa sul passaggio da quota 103 a quota 104. "Non ci sarà più né Ape sociale né quota 103 nella forme previste l'anno scorso - ha poi ulteriormente chiarito - . ...

++ Giorgetti, sulle pensioni stretta rispetto al passato ++ Agenzia ANSA

Giorgetti, sulle pensioni stretta rispetto al passato La Prealpina

Del totale 15 miliardi saranno destinati per il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell'Irpef. Un terzo dei fondi sarà reperito da tagli alle spese di tutti i ministeri ...Dopo la nuova offerta del fondo Kkr per Netco il titolo Tim è arrivato a perdere fino al 5% in Borsa. Intanto lo stesso Giorgetti ha detto che la privatizzazione di Mps si concluderà entro il 2024 ...