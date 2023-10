Gioielli Luca Barra | creazioni dal raffinato design italiano capaci di donare una luce di brillantezza unica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Azienda italiana di riferimento nel panorama del gioiello fashion attiva dal 2009,, presenta al proprio pubblico un’ampia selezione di bijoux, eleganti e alla moda,di raccontare gli attimi più speciali della vita. Dedicati a uomini, donne e bambini, ingentiliscono l’outfit con una. La collezione del brand, visibile sull’e-commerce ufficiale www..it, è accessibile anche in oltre 15 Store Monobrand e presso più di 1.500 rivenditori in tutta Italia e all’estero. Le collezioni, concepite per incantare sin dal primo sguardo, sono espressione di un perfetto equilibrio tra qualità e prezzo. Ideali per ogni budget, si distinguono per l’inconfondibileMade in Italy. ...