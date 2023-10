Gino Strada conviene ripeterlo | anche se non sta bene a molti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sembra non esserci spazio da nessuna parte per il pensiero che fu nel nostro Paese di Primo Mazzolari, sacerdote che dovette sfuggire dai nazisti e dalla Chiesa di Pio XII prima di essere accolto da Papa Roncalli. Non siamo più nemmeno il Paese di Aldo Capitini, intellettuale e filosofo liberale, laico, peru, organizzatore della prima marcia della Pace tra Perugia e Assisi che portò per primo in Italia la figura di Gandhi.diceva di essere “contro la guerra perché la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire” Siamo stati la terra di Danilo Dolci, processato per sovversivismo e difeso da Piero Calamandrei con un’arringa che andrebbe riletta oggi, mentre l’accusa di sovversivismo vergognosamente sopravvive nelle penne di qualche opinionista, di qualche politico e di qualche editorialista. Siamo stati il Paese di ...