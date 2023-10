Giappone-Tunisia | amichevole | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 16 ottobre 2023)è un’e si gioca martedì alle 12:10: notizie,, diretta tv e. Settimadi fila per il, che non gioca un match ufficiale dall’ottavo di finale con la Croazia a Qatar 2022, conclusosi con l’amara sconfitta ai calci di rigore. I nipponici di Hajime Moriyasu stanno in ogni caso confermando le ottime cose fatte vedere nell’ultimo Mondiale, prendendosi delle soddisfazioni tutt’altro che banali. Isi esultano dopo un gol – IlVeggente.it (LaPresse)Una su tutte, la storica vittoria per 4-1 contro la Germania dello scorso settembre, che ha di fatto messo fine all’esperienza di Hansi Flick come commissario tecnico ...