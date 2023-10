Ghetto di Roma | ecco qual è l’origine della parola ‘ghetto’

Leggi su funweek

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il 16 ottobre 1943 oltre mille ebrei furono deportati dai nazisti che decisero di raggiungerli nelle loro case proprio nel loro giorno di riposo, intenti a celebrare anche la festa di Sukkot. L’arresto avvenne dalle 5.30 alle 14. Ilfu il centro del rastrellamento che poi si espanse in diversi puntidi. Ma cosa si intende per? Scopriamoe la storia.di, storia del grande rastrellamento Il grande rastrellamento avvenne il 16 ottobre 1943 quando furono arrestati migliaia di ebrei che restarono rinchiusi per due giorni al Collegio Militare di viaLungara. Successivamente trasportati a forza su un treno merci alla stazione Tiburtina verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Arrivarono ...