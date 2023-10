Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria annuncia l’uscita della nuova canzone ma un dettaglio non sfugge ai fan e c’entra Micol Incorvaia!

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Terminata l’esperienza televisiva al Grande Fratello Vip 7,si è dedicato quasi esclusivamente alla musica. Drojette – questo il nome d’arte di– ha già lanciato diversi singoli a partire dal 2021, anno in cui ha debuttato sulla scena musicale. Lo scorso aprile, ha stupito i suoi fans pubblicando Il cielo stanotte, brano dedicato ad Antonella Fiordelisi, la sua ex fidanzata. La relazione tra i due, nata tra le muraCasa di Cinecittà, è giunta definitivamente al capolinea, dopo mesi di turbolenze, nel mese di luglio. Entrambi, ormai, sembrano aver voltato pagina, proseguendo con le rispettive carriere. Da una parte Antonella sta continuando a lavorare sui social e in televisione (è entrata nel castprossima edizione di Pechino Express); dall’altra, ...

...Ringraziamenti La reunion conDonnamaria Il cavolo che me ne frega di quello che dicono su Twitter La me**a del Grande Fratello italiano (commento live) La m***a del Gran Hermano...

Valentina Vignali e la storia con Edoardo Donnamaria: la replica è da applausi Corriere dello Sport

Gf Vip, la reazione di Edoardo Donnamaria alla pace tra Antonella e Micol Isa e Chia

Il Gf Vip 7 sembra non finire mai. Questa volta Twitter è in subbuglio per la cover del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria, che ha scelto ...Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip con la loro tormentata relazione. Dopo la fine del reality show il rapporto non ha ...