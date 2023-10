GF Vip 7 | Daniele Dal Moro al veleno in diretta su Twitch | la reazione di Oriana Marzoli

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 ottobre 2023)Dalha rivelato che nelle prossime ore sarà protagonista di unasudurante la quale non risparmierà nulla a nessuno, in particolare al Grande Fratello sia in versione italiana che spagnola, nonché nei confronti di un certo “pelato infame”che secondo l’opinione pubblica sarebbe proprio Alfonso Signorini. Mentre il giovane pubblica addirittura una scaletta degli argomenti che tratterà nel corso della serata,ha avuto unainsolita. Vediamo tutti i dettagli. GF Vip 7,Dalstasera insuDanile Dal, insieme ad, ha dichiarato di volersi togliere qualche ...