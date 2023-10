Getta la cocaina e fugge dal balcone a Caivano

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ladaldi una palazzina a. In casa trovati oltre settemila euro in banconote di vario taglioladal. Il quattordici ottobre sera, il personale della Squadra Mobile di Napoli ha notato in via Morano aun via vai di persone che entravano ed uscivano da una palazzina. L’attività di osservazione ha consentito ai poliziotti di individuare nello specifico un appartamento dove queste persone si recavano. Lo hanno controllato sorprendendo un uomo che, alla loro vista, dopo essersi disfatto di un sacchetto, ha tentato la fuga dalcalandosi dai tubi. Grazie al supporto della volante del Commissariato di Afragola, raggiunto ...