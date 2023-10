Genovese per il centrodestra | Rotondi | “Figura forte” Video

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “La candidatura a sindaco di Rinosarebbe certamente autorevole eper la coalizione di, ma restano anche tante figure ipotezzate altrettanto identitarie che, al pari di Rino, si sono spesi per ilcome Angelo Iandoli, Giovanni D’Ercole e Vincenzo Sbrescia Il deputato irpino Gianfranco“benedice” uno dei primi potenziali candidati sindaco della coalizione diin via di organizzazione per le amministrative nella città di Avellino ma non esclude nessuna strada, compresa quelle delle primarie se necessario, “anche se ritengo che possiamo arrivare ad una sintesi interna posto l’ottimo dialogo tra i partiti della coalizione”. (Guarda in alto ilcompleto) E sul terzo mandato ...