Gela | padre annegato per salvare la figlia | Procura apre fascicolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Ladi(Caltanissetta) ha aperto una inchiesta sulla morte delmentre tentava dilain mare. Latrice facente funzione Lucia Musti ha aperto unmodello 45, per fatti non costituenti reato, "non essendo ravvisabile alcuna ipotesi criminosa né responsabilità in capo ad alcuno né vicende su cui delegare attività di indagine". Laringrazia la Capitaneria di porto "per l'altissimo senso civico dimostrato a fronte della messa in pericolo per entrambi del bene supremo della vita". Come spiega latrice Musti due appartenenti alla Capitaneria di porto di"con estrema generosità e sprezzo del pericolo, si ...