Gaza | Zaki ribadisce | ' Cristiano e di sinistra | sono per la Palestina non per Hamas'

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo le parole contro il governo Netanyahu e in sostegno dei civili palestinesi, la presenza di Patrikè diventata sgradita in molte manifestazioni pubbliche ed eventi culturali. Un atteggiamento ...

Leggi anche Patrickcontro gli attacchi di Israele su: 'Netanyahu è un serial killer'. Polemica sull'attivista egiziano: 'Sono pro Palestina, non pro Hamas' Liberate anche Ahmadreza Djalali,...

Israele, Patrick Zaki condanna gli attacchi a Gaza e definisce Netanyahu un 'serial killer' TGLA7

Patrick Zaki contro gli attacchi di Israele su Gaza: "Netanyahu è un ... Il Riformista

A questo punto tutti ci stiamo chiedendo come la pensa su quello che sta accadendo in Israele. Patrick Zaki ha detto di condannare Hamas: “Sono cristiano e di sinistra, non sono integralista islamico ...Che tempo che fa riparte dal Nove dopo il passaggio a suon di milioni di Fabio Fazio dalla Rai a Discovery, ma lo spartito è sempre lo stesso: ...