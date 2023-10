Gaza | si usano anche i camion dei gelati per conservare i corpi in attesa del riconoscimento Ministero | “Oltre 2800 morti”

La crisi aha messo in pausa questo processo, su cui gli Stati Uniti avevano investito gran ... Fonti mediorientalila visita di Abd Allah II ibn al - usayn di Giordania a Roma, sempre oggi, ...

Gaza, si usano anche i camion dei gelati per conservare i corpi in attesa del riconoscimento Il Fatto Quotidiano

Onu: Israele ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza RaiNews

Il tour mediorientale del segretario di Stato fa nuovamente tappa da Netanyahu, che non muove ancora a 10 giorni dall'assalto terroristico: "Siamo con ...Aumentano le vittime della guerra tra Israele e Hamas: medici e volontari utilizzano mezzi frigo come celle frigorifere per cadaveri avvolti in lenzuoli bianchi ...