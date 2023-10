La storia Era in corso un una diretta per gli aggiornamenti dal campo quando unarabo ... torna indietro e, mostrando il viso alla telecamera , dice "Ridurremoin cenere!" . Per restare ...

Gaza, reporter minacciato in diretta da poliziotto israeliano: 'Ridurremo Gaza in cenere' TGLA7

A Gaza raid su vasta scala. Ucciso un reporter della Reuters AGI - Agenzia Italia

Il video è stato diffuso dall'account Twitter di Monica Bergamaschi. Era in corso un una diretta per gli aggiornamenti dal campo quando un reporter arabo viene interrotto da un poliziotto israeliano ...Gli Stati Uniti non hanno approvato l'invio di 8 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele ...