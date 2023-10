Gaza | l’appello della volontaria | “Già in 10mila nel campo di Khan Younis | ci sono le prime infezioni Governo italiano organizzi dei corridoi sicuri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Qui si stanno commettendo crimini nel silenzio più totale. Ilha rimpatriato con gli aerei militari i pellegrini, ma non fa nulla per chiedereumanitari per i palestinesi edi sicurezza per gli internazionali che si occupano dei profughi. Manca l’acqua, tutti dormono per terra, mancano medicine e gli ospedali si stanno rifiutando di evacuare i malati come chiesto da Israele. Stanno bombardando tutto”. È la testimonianza Giuseppina Fioretti, laureata in lingue all’università di Napoli L’Orientale,di Gazzella, l’associazione senza scopi di lucro che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra, sia nel territorio diche con adozioni a distanza. Docente di una scuola primaria in ...