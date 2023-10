Gaza | israeliana in ostaggio di Hamas | Vi prego riportatemi a casa

'Sabato mattina presto stavo tornando da una festa nell'area di Sderot. Sono stata gravemente ferita alla mano. Mi hanno portato ae mi hanno portato all'ospedale per tre ore. Si sono presi cura di me, fornendomi farmaci. Vi chiedo solo di riportarmi a casa il più presto possibile dalla mia famiglia, dai miei genitori, dai ...

Israele - Hamas, le news di oggi. Hamas: “Impossibile dire se ostaggi siano ancora vivi”. Esercito israeliano: “Ucciso ... la Repubblica

Hamas diffonde primo video con israeliana ostaggio a Gaza Repubblica TV

In questo momento sono a Gaza". Lo dice la ragazza israeliana con cittadinanza anche francese nel video diffuso da Hamas. "Per favore, fatemi uscire di qui il più presto possibile", supplica la ..."Se Israele ferma i raid su Gaza, Hamas sarà"pronto a rilasciare i quasi 200 ostaggi", afferma il portavoce del ministero degli Esteri iraniano. La dichiarazione irrompe nel drammatico conflitto in Me ...