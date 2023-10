Gaza in ginocchio | ira e disperazione ai funerali

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Con una mesta cerimonia nel cimitero di Deir el-Ballah, nel settore centrale di, sono stati inumati 14 palestinesi morti sabato in un bombardamento israeliano. Avevano lasciato le loro case diCity e avevano raggiunto questa zona su indicazione dell’esercito israeliano, nella speranza di trovare un riparo provvisorio. Invece i membri del clan familiare degli Agrami sono stati coinvolti in un attacco dell’aviazione contro una casa vicina. L’edificio dove si trovavano è crollato e sono stati estratti senza vita dalle macerie. “Com’è possibile che il mondo assista impassibile a tragedie come queste?” si sono disperati i congiunti. “Perché Israele non distingue fra gli obiettivi di Hamas e la gente comune? Perché uccidere i bambini?” Dopo il bombardamento l’odissea è proseguita nell’ospedale Shuhadei al-Aqsa. L’obitorio non disponeva di ...