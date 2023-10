Gaza | ancora raid di Israele | vittime | Aperto il valico con l' Egitto per l' evacuazione degli stranieri | Biden | L' occupazione della

16 ott 07:24, Onu: l'autonomia elettrica degli ospedali finirà in 24 ore L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) prevede che le riserve di carburante degli ospedali di ...

Colpita base Unifil in Libano, Gaza allo stremo. Pechino: sostegno alla Palestina - L'UNRWA: "A Gaza stanno finendo l'acqua e la vita" - L'UNRWA: "A Gaza stanno finendo l'acqua e la vita" RaiNews

Guerra Israele-Hamas, ancora raid a Gaza: i morti superano i 1.500. FOTO Sky Tg24

Il presidente USA Biden ribadisce la differenza tra i palestinesi e Hamas, sottolineando come l'invasione sarebbe un errore per Israele.Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha rilasciato nelle scorse ore un’ intervista per la televisione statunitense in cui ha parlato dei temi più caldi della politica internazionale. Il ...