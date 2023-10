Garcia con le ore contate | il clamoroso annuncio di Esposito | “Se perde a Verona | arriva Setien”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il conduttore televisivo, Paolo, si è soffermato sul destino di Rudicome allenatore del Napoli. Nonostante il presidente Aurelio De Laurentiis abbia confermato la fiducia al tecnico francese Rudi, fonti ben informate suggeriscono che potrebbe essere solo questione di tempo prima che venga esonerato. Secondo quanto riportato dal giornalista e conduttore Paolosui social network, “Se sabato pomeriggio, il Napolisarà esonerato seduta stante già in Veneto e può prendere il primo aereo per Nizza e non certo per Napoli”. La situazione è tesa e gli sguardi sono ora rivolti verso un possibile sostituto per. Il nome che circola con insistenza è quello di Enrique Quique, ex ...