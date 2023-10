Gambero Rosso | il Kresios di Telese Terme conquista le ‘Tre Forchette’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCrescono in un anno da 44 a 47 gli indirizzi di eccellenza della ristorazione italiana premiati con le “Tre Forchette” dalla guida Ristoranti d’Italia 2024? del. Al top Massimo Bottura e Niko Romito, entrambi con un punteggio di 96 centesimi, raggiunti appena sotto da Heinz Beck e Enrico Crippa, mentre perde una forchetta, scivolando dall’empireo, Vissani che resta in guida con “Due Forchette”. “Al di là dei riconoscimenti, chi varcherà i cancelli di Casa Vissani continuerà ad avere la possibilità di vivere un’autentica esperienza gastronomica, capace di toccare le corde più profonde del gusto”, ha assicurato Gianfranco Vissani. Nella geografia delle insegne top, con un boom di insegne green e un maggiore protagonismo femminile, la Lombardia gioca i ruolo di superstar, ma è tallonata da Piemonte e Puglia per ...