(Di lunedì 16 ottobre 2023) La svolta nelle indagini è arrivata dall'autopsia. Gli esami eseguiti lo scorso 7 ottobre hanno stabilito che, il 33enne di Occhieppo Inferiore (Biella)in undei rifiuti di via Coppa a Biella, non èma èper un'overdose di droga...

Chiesa gremita a Occhieppo Inferiore per i funerali di, il 33enne trovato senza vita in un cassonetto in via Felice Coppa, a Chiavazza. Presenti questa mattina tanti giovani e cittadini che si sono stretti al dolore dei familiari. g. c.

Gabriele Maffeo: il ragazzo trovato morto in un cassonetto non è stato ucciso Today.it

Cadavere in un cassonetto a Biella: autopsia, Gabriele Maffeo è morto per un'overdose di droga TorinoToday

Nella giornata di oggi, martedì 10 ottobre, è stato arrestato un uomo con l'accusa di aver ucciso Paolo Salvaggio, il narcotrafficante morto a Buccinasco (Milano) nel 2021.A Occhieppo Inferiore Parenti e amici questa mattina tributeranno l'ultimo saluto a Gabriele Maffeo, il giovane uomo di 33 anni ...