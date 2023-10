Frosinone | Stirpe | «Preferirei l’assegnazione dei diritti tv della Serie A su base triennale»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Maurizio, presidente del, ha parlato a margine dell’assemblea di LegaA suitv. Le sue dichiarazioni Maurizio, presidente del, ha parlato a margine dell’assemblea di LegaA suitv. PAROLE – «C’è una strategia di tipo conservativo tradizionale, quella di percorrere le strade di questi anni, ma anche la possibilità di fare qualcosa di diverso. Ancora secondo me non è deciso niente, anche perché non sono chiari i numeri con cui andare a fare i confronti. Per quale soluzione tifo? Per quella che dia una prospettiva di sviluppo maggiore negli anni a venire. Per poter tifare qualcosa bisogna capire bene tutte le opzioni. Alcuni numeri sono stati detti, altri no. Non do anticipazioni, dico ...